الأحساء 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستعتزم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية "بنات " لإطلاق حزمة من المسابقات النوعية خلال شهر يناير الحالي تشمل مجالات الثقافة و الفن و الأدب والرياضة .و تهدف هذه الفعاليات إلى تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن و قيادته و تنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل الاجتماعي والتنافس البناء الشريف بين الأفراد و المجموعات، حيث يتم حاليا العمل على إعدادها وفق آلية واضحة وبشروط ومعايير محددة يلتزمن بها المتسابقات لتحقيق الأهداف المرجوة ونيل الجوائز ، وسيتم تنفيذها بمشاركة 20 نادي حي تشمل ذوي الإعاقة من المنتسبات للأندية .وجرى تحديد آلية تنفيذ المسابقات و أماكن تنفيذها، حيث سيتم تنفيذ ورش عمل تدريبية ومسابقات متنوعة بين الأندية المشاركة تنتهي بالتصفيات النهائية وتكريم الفائزات في كل مجال من المسابقات و سيتم تنفيذها بالمقار التالية : مسابقة الخط العربي للمرحلة المتوسطة و الثانوية و يشارك فيها 6 أندية و تقام بمقر الثانوية الثامنة بالمبرز، مسابقة الريشة الطائرة للمرحلتين المتوسطة و الثانوية و تشارك فيها 5 أندية و تقام بمقر ثانوية مجمع نورة الجبر ، مسابقة الإلقاء المرتجل للمرحلتين المتوسطة و الثانوية و تشارك فيها 5 أندية وتقام بمقر نادي حي العشرون ، مسابقة المسرح للمرحلة الابتدائية و تشارك فيها 5 أندية و تقام بمقر نادي حي المتوسطة الثانية بالمبرز .وتعد هذه المسابقات من أبرز الأنشطة المحفزة على تنمية المهارات و توسيع المعارف و تقدير ذات المشاركة و تبصيرها بما تمتلكه من قدرات ، للسعي في توسيع دائرة المعارف و المشاركة الاجتماعية بتنفيذ أنشطة متنوعة لرفع مستوى جودة حياة الفرد و الأسرة ضمن خطة البرامج التي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام .// انتهى //20:02ت م0095