الجزائر 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأدانت الجزائر اليوم الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مخيمًا لبعثة الأمم المتحدة بمالي ومعسكرًا للجيش النيجري في شينيغودار.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانين منفصلين للمتحدث الرسمي باسمها السفير عبدالعزيز بن علي الشريف: ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيم بعثة الأمم المتحدة في مالي، أمس في تيساليت، بمنطقة كيدال، شمال شرقي مالي، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود في بعثة الأمم المتحدة في مالي، معربة عن تضامنها الكامل مع بعثة حفظ السلام التشادية التي أصيب عدد من جنودها خلال هذا الهجوم.ونددت الجزائر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا للجيش النيجري في شينيغودار غرب البلاد أمس، مما خلف عددًا من الضحايا في صفوف الجنود النيجريين، معبرة عن خالص تعازيها لعائلات الضحايا، وتضامنها مع حكومة وشعب النيجر، ودعمها الثابت لها في محاربة الإرهاب.// انتهى //20:35ت م0101