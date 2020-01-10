سياسي / وزير الشؤون الخارجية المغربي يلتقي وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية
الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس
الرباط 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس
التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم في الرباط وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كونور بورنس، الذي يزور المغرب حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في شتى المجالات,خاصة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا الخضراء والطاقات المتجددة.
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