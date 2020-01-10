الرباط 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم في الرباط وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كونور بورنس، الذي يزور المغرب حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في شتى المجالات,خاصة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا الخضراء والطاقات المتجددة.// انتهى //20:57ت م0103