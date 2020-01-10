الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستألق الرباعي سالم سعيد راشد بن عمان المهيري ومبروك مانع دواس آل عامر ومهدي فهيد مسفر العرجاني ومحمد صنهات بندر الدوسري في منافسات الهجن اليوم، في فئة " قعدان ـ بكار " لقايا "عام من مسافة 5 كم ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وحصل كل من الرباعي على المركز الأول في شوطين لكل منهم ضمن الأشواط الـ36، التي أقيمت اليوم على فترتين صباحية ومسائية بمعدل 18 شوطًا لكل فترة، بمجموع جوائز تجاوز الـ9 ملايين ريال.وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي : -الفائزون في الأشواط الصباحيةالشوط 1 (المزن) لعبدالله محمد زايد المنصوريالشوط 2 (الباز) لعبدالله طالب محمد شريم المريالشوط 3 (الطيره) سالم محمد ذؤيب العامريالشوط 4 (رياض) لمحمد علي سعيد سالم الكتبيالشوط 5 (قناعة) لخليفة عبدالله بن باعد الحميريالشوط 6 (شاهين) لحمد غانم علي حموده الظاهريالشوط 7 (الهلالية) لخالد عزيز حامد القرشيالشوط 8 (نجد) لمنصور ناصر علي الخييليالشوط 9 (ميزة) لمحمد بخيت هديب الجربوعي المريالشوط 10 (متعب) لسعود مانع سبعان العجميالشوط 11 (انجاز) لعبدالله محمد عبدالله بدر العامريالشوط 12 (منذر) لسالم سعيد راشد بن عمان المهيريالشوط 13 (الذيبة) لاهوم سعد طالب الفهيدة المريالشوط 14 (متعب) لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبيالشوط 15 (طرب) لصالح بنيه صالح البلويالشوط 16(الهلالي) لسعيد محمد سالم بالحب العامريالشوط 17(مهمة ) لسالم محمد سعيد قنازل العفاريالشوط 18(هباد) لعبدالله عتيق شامس العامريوالفائزون في الأشواط المسائية:الشوط 1 (اخبار) لمهدي فهيد مسفر العرجانيالشوط 2 (ارسال) لـ أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويديالشوط 3 (اعلان) لمهدي فهيد مسفر العرجانيالشوط 4 (هايل) لفهد فلاح ناصر المغيري العتيبيالشوط 5 (الشاهينية) لرباح سالم رباح الحربيالشوط 6 (ازعاج) لأحمد سلطان خليفة بالرشيد السويديالشوط 7 (هملولة) لحمد مهدي فارس آل منجمالشوط 8 (فياض) لنياف سلمان صالح حمد المغيريالشوط 9 (العنود) لمحمد صنهات بندر الدوسريالشوط 10(راهي) لسالم سعيد راشد بن عمان المهيريالشوط 11 (تماني) لفارس حمد مهدي آل نجمالشوط 12 (بواح) لهديب بخيت هديب الجربوعي المريالشوط 13 (فزعه) لسالم سعيد سالم أبو مذارع المريالشوط 14 (جلمود) لمحمد صنهات بندر الدوسريالشوط 15 (ملامح) لمبروك مانع دواس آل عامرالشوط 16(هملول) سلطان صالح الحليفيالشوط 17(الشبله) لمبروك مانع دواس آل عامرالشوط 18(الشارد) لطالب عبدالله محمد الفهيدة المري// انتهى //22:16ت م0112