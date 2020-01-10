الأمم المتحدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسمنحت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم جائزتها السنوية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، وذلك تقديرًا لعملها في مجال دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم من خلال الرياضة، وتعزيز قيم الحركة الأولمبية في جميع أنحاء العالم.وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنه يتشارك الجائزة مع كل زملائه في كافة أنحاء العالم الذين يبذلون قصارى جهدهم لخلق الفرص للاجئين من خلال الرياضة، حتى في الظروف الأكثر تحديًا، عادًّا الجائزة تكريما للاجئين والمجتمعات التي تخدمها المفوضية، والذين يفهمون القوة التحويلية للرياضة ويغتنمون الفرص التي تتاح لهم.وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحالي، توماس باخ، أن مفوضية اللاجئين من المناصرين الثابتين للقيم الأولمبية، مشيرًا إلى أن التزام اللجنة والحركة الأولمبية بأكملها بدعم اللاجئين يبني على الدور الأساسي للرياضة لجعل العالم مكانًا أفضل للعيش.وبين أن المفوضية تشارك اللجنة بحقيقة الرياضة كقوة من أجل الخير في العالم، بالنسبة للأطفال والشباب الذين هجرتهم الحروب أو الاضطهاد، وأنها أكثر من مجرد نشاط ترفيهي، مشيرًا إلى أنها فرصة للاندماج والتعافي والتطور والنمو.وتمنح جائزة "الكأس الأولمبية" التي أسسها بيير دي كوبرتان في عام 1906، في كل عام إلى منظمة "قدمت خدمة متميزة للرياضة أو أسهمت بنجاحٍ في الترويج للفكرة الأولمبية".يذكر أن اللجنة الأولمبية قررت خلال الدورة 133 عام 2018، أن تستمر في نهجها الذي بدأته في دورة ألعاب ريو، وقامت بتأسيس فريق أولمبي للاجئين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020.وسيتم الإعلان عن التشكيل النهائي لفريق اللاجئين لدورة ألعاب طوكيو في شهر يونيو القادم بعد منح دراسية للرياضيين اللاجئين من اللجنة الأولمبية الدولية للاجئين المقيمين في 20 دولة ويمثلون 11 رياضة.// انتهى //22:23ت م0113