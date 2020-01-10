الأمم المتحدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مقتل عاملين من القطاع الصحي أمس خلال القصف الذي طال الوشكة الواقعة على بعد 137 كلم غربي مدينة سرت الليبية.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، "إن خمسة أفراد آخرين أصيبوا بجراح بسبب القصف"، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 وحده وقع على الأقل 61 اعتداء ما كان له تداعيات على عمل المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمستلزمات الطبية، إلى جانب مقُتل ما لا يقل عن 75 شخصًا وإصابة 52 آخرين بجروح.وشدد دوجاريك على أن العاملين الإنسانيين يواصلون حثّ جميع الأطراف على التمسك بالتزاماتهم ضمن القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، واحترام وحماية المنشآت والطواقم ووسائل النقل الطبية.وأكد المتحدث باسم الأمين العام إنه يجب الاستمرار في مضاعفة الجهود للعمل على إيجاد حل سياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا.// انتهى //22:32ت م0115