الخرماء 15جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستفقد محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي مركز الخرماء، بحضور رئيس المركز غالي بن صنيتان بن سحمان.وناقش السعوي مع رئيس المركز موضوعات تعنى بأهالي وسكّان الخرماء، بما فيها الخدمات التي تلبي احتاجاتهم، بهدف تطويرها وتوفير الغائب منها، منوهاً خلال ذلك باهتمام بن سمحان، وموظفي المركز على جهودهم المبذولة في سبيل القايم بأعمالهم على الوجه الأكمل.// انتهى //22:40ت م0117