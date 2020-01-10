حائل 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسشهدت فعاليات معرض سجون منطقة حائل المصاحب لـ "موسم حائل 2019"، والمقام في مجمع جراند مول إقبالاً كبيراً من الزوار .وأوضح مدير العلاقات والإعلام بسجون المنطقة رئيس رقباء محمد التميمي أن أركان المعرض تسلط الضوء على منتجات النزلاء والنزيلات والبرامج الإصلاحية في المديرية العامة للسجون، التي دُشنت مؤخراً.// انتهى //22:41ت م0119