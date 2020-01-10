اجتماعي / تفاعل مجتمعي مع منتجات نزلاء سجون حائل في المعرض المصاحب لـ "موسم حائل 2019"
الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس
حائل 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس
شهدت فعاليات معرض سجون منطقة حائل المصاحب لـ "موسم حائل 2019"، والمقام في مجمع جراند مول إقبالاً كبيراً من الزوار .
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بسجون المنطقة رئيس رقباء محمد التميمي أن أركان المعرض تسلط الضوء على منتجات النزلاء والنزيلات والبرامج الإصلاحية في المديرية العامة للسجون، التي دُشنت مؤخراً.
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22:41ت م
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