جيزان 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسلفت ركن مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان ، أنظار زوار فعاليات "هابي جازان " بالكورنيش الأوسط لمدينة جيزان ، ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ12 ، وبخاصة من فئة الأطفال .ووجد الأطفال برفقة عائلاتهم مساحة ممتعة في قسم الرسم الحر والتلويين لاستعراض مواهبهم ، فيما استغلّ منسوبو ومنسوبات المركز أوقات الفعاليات لتعريف الوفود الزائرة بدور مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان كأحد المراكز المتخصصة في تقدم خدمات الرعاية الشاملة مجانًا للأطفال المحتاجين في المنطقة ، وفق منظومة من برامج الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل والتدريب والتوعية ، وكذلك الخدمات الاجتماعية والاستشارية للأطفال المعوقين وذويهم .وأكد مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان علي بن محمد معتبي ، أن المركز يمثل توجهًا فاعلًا من جمعية الأطفال المعوقين لأداء رسالتها في تأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة ومساعدة المجتمع في التصدي لأسبابها والتعامل الإيجابي معها ، حيث يقدم المركز خدماته لـ 16 محافظة بمنطقة جازان ، ويستوعب 200 طفل يومياً دون سن الـ12 عامًا .وبين أن الركن الخاص بالمركز في فعاليات "هابي جازان"، يأتي بمشاركة فرق متخصصة في الاستشارات التعليمية والطبية وفريق الدعم والمساندة وفريق الترفيه، إذ يستهدف من خلال معرض متخصص شريحة الأطفال من ذوي الإعاقات بمشاركة أخصائيات ومعلمات متخصصات، فيما يتيح الركن لمختلف الفئات تقديم الدعم والتبرع إلكترونيا لدعم برامج المركز .// انتهى //22:42ت م0120