الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عقد مساء اليوم في مدينة جدة اجتماع مجلس الاتحاد الـ 71 بحضور أعضاء الاتحاد.وأطلع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأعضاء مجلس الاتحاد على التقارير الإدارية والفنية والمالية المقدم من الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، بالإضافة إلى استعراض تقارير مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الحالي 2019 / 2020، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق للاتحاد.وأقر مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم القرارات الآتية:أولاً: الموافقة على استحداث بطولة نسائية لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.ثانياً: اعتماد لجنة الحكام برئاسة غانم أحمد غانم.ثالثاً: اعتماد تشكيل اللجان المعاونة وهي :- للجنة المنظمة لبطولات الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة محمد روراوه.- اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني.- اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجرئ.- لجنة كرة القدم النسائية برئاسة سمر نصار.- لجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس هاني أبوريدة.- لجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي.- لجنة التسويق.رابعاً: اعتماد إقامة بطولة المنتخبات العربية للشباب (تحت سن 20 عاماً) في المملكة العربية السعودية (مدينة الدمام) خلال الفترة من 27 من شهر فبراير القادم حتى الخامس من شهر مارس القادم.هذا، وقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره لأعضاء مجلس الاتحاد وللأمانة العامة واللجان على كافة الجهود المبذولة، مؤكداً على أن الاجتماع كان مثمراً وهدف إلى تنمية برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد العربي لتطوير رياضة كرة القدم العربية ، مبدياً سعادته بالنجاح الذي تحققه بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الحالي 2019 / 2020، مضيفاً: "سعدنا بالمستويات المتميزة التي خرجت بها الكثير من مباريات البطولة في المراحل الماضية، وبما حظيت به من حضور جماهيري كبير في مختلف الملاعب العربية، وهذا تأكيد على أهمية هذه البطولة وعلى نجاحها كبطولة أبطال".وأوضح سمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن "هناك بطولات قادمة يعمل الاتحاد العربي على إطلاقها على مستوى المنتخبات السنية، وذلك لتنمية هذا القطاع المهم وعلى مستوى المنتخبات الكبار، بالإضافة إلى استحداث بطولة عربية لكرة القدم النسائية"، مشيراً إلى أن"عمل الاتحاد العربي لا يتوقف على إقامة البطولات، بل لتطوير الحكام والمدربين واللاعبين وإكسابهم مزيد من الخبرة والمعرفة".// انتهى//22:44ت م0122