الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة النصر والاتحاد والتي جرت بينهما اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم النصر أولاً عن طريق بيتروس في الدقيقة 47 من ضربة رأس، قبل أن يرد رومارينهو سريعاً من رأسية أخرى في الدقيقة 50 مدركاً التعادل للاتحاد.وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 30 نقطة في الصدارة، فيما وصل الاتحاد للنقطة الـ 14 في المركز الثالث عشر.// انتهى//22:44ت م0123