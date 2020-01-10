مكة المكرمة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسواصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطتها الميدانية المتزامنة مع إجازة منتصف العام، من خلال تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية في الأسواق والشواطئ والمتنزهات والمجمعات التجارية والأماكن العامة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الخطة راعت المسار التوعوي، وأولته أهمية كبيرة ليلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، وذلك بإعداد الوسائل التوعوية اللازمة والمثالية، وبذل المعروف لعامة المواطنين، وإقامة الصلوات ودعوة الناس وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لآداء شرائع الدين وأهمية ذلك، إلى جانب إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأشار العمري إلى قيام الهيئة بتسيير دوريات ميدانية منها دوريات راجلة في الأسواق والشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات، قدم المكلفون فيها النصح والتوجيه بأسلوبٍ تربوي علمي ومهني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة ميدانية منظمة للعمل الميداني والتوجيهي للقيام بالواجب الشرعي المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق التعليمات والأنظمة.// انتهى //22:44ت م0124