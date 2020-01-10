الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسوصل السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل إلى العاصمة الرياض كأول من يعبر خط النهاية للمرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2020، والتي بدأت من حائل وانتهت في الرياض، حيث يصل السباق إلى منتصفه، وتبدأ ملامح المنافسة على المراكز الأولى أخذت شكلها النهائي.وجاء الإسباني المخضرم كارلوس ساينز ثانيًا والقطري ناصر العطية ثالثًا، ليستمر الثلاثي في منافستهم على صدارة الترتيب العام الذي يتقدمه ساينز ويليه العطية ثم بيترهانسل ثالثًا، كما حافظ السائق السعودي يزيد الراجحي على مركزه الرابع في الترتيب العام بعد أن أنهى مرحلة اليوم في الترتيب ذاته.وواصل الأمريكي ريكي باربيك تصدر الترتيب العام في فئة الدراجات بعد فوزه بالمرحلة السادسة من السباق التي جاء فيها الإسباني خوان باريدا بورت ثانيًا والنمساوي ماتياس والكنر ثالثًا، بينما تراجع الأسترالي توبي برايس إلى المركز الحادي عشر، بعد أن أنهى المرحلة السابقة متصدرًا، كما تراجع التشيلي بابلو كينتانيا إلى المركز الرابع بعد أن كان ثانيًا في الجولة السادسة.وفي فئة الدراجات الرباعية، شهدت المرحلة السادسة تفوقًا واضحًا للسائقين الفرنسيين، حيث جاء سيمون فيتسي أولًا وألكسندر جيرو ثالثًا وسيباستيان سوديه رابعًا، بينما جاء التشيلي أغناسيو كاسالي ثانيًا اليوم، واستمر في تصدر الترتيب العام متقدمًا على فيتسي صاحب المركز الثاني.وفاز الإسباني فرانسيسكو لوبيز كونتاردو بالمرحلة السادسة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، متقدمًا على الأمريكي كاسي كوري الذي حل ثانيًا، كما استمر في ذات المركز في الترتيب العام، في حين جاء الروسي سيرغي كارياكن ثالثًا ليتراجع في الترتيب العام إلى المركز الثالث.وفي فئة الشاحنات، حقق فريق الروسي أندريه كارغينوف المركز الأول في المرحلة السادسة، وجاء فريق مواطنه أنطون شيبالوف ثانيًا، بينما كسر البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش سيطرة الروس على الفئة بحلوله ثالثًا اليوم، وعكست نتيجة اليوم الترتيب العام للمتسابقين، حيث استمر كارغينوف في تصدر الترتيب العام وتلاه شيبالوف فيازوفيتش.ويقام رالي داكار للمرة الأولى في قارة آسيا ويستمر من 5 وحتى 17 يناير الجاري على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الشاسعة. وبعد انتهاء المرحلة السادسة اليوم يحصل المتسابقون غدًا على يوم راحة في العاصمة الرياض، قبل أن تستأنف الرحلة من الرياض إلى وادي الدواسر في اليوم الأطول من أيام الرالي من حيث مسافة المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، والتي ستبلغ 546 كيلو مترًا، وينعطف مسار السباق بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.وكان 342 سائقًا من 68 دولة حول العالم قد بدؤوا مغامرة داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في خمس فئات، حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات، و144 في فئة الدراجات النارية، و23 في فئة الدراجات الرباعية، و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد)، و46 في فئة الشاحنات، وتضم قائمة المشاركين عددًا كبيرًا من أبرز سائقي الراليات مثل الفرنسي بيترهانسل، الذي يشارك في رالي داكار للمرة الـ 32 في مسيرته، وبطل داكار السابق الإسباني ساينز، وبطل "فورمولا 1" مرتين سابقًا فرناندو ألونسو، بالإضافة إلى بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.// انتهى //22:48ت م0126