السيح 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 واساختتمت بمدينة السيح اليوم ، فعاليات "مهرجان ليالي الشتوية" الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالخرج ، التي شهدت حضوراً لافتاً وتفاعلاً مميزاً من الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية المشاركة.‏واشتمل المهرجان الذي أقيم في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية بمدينة السيح على العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التراثية والثقافية والترويحية التي تعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج.‏واستقبلت خيمة الضيافة أعداد كبيرة من الوفود والزوار ، وحضيت أركان التوعية الصحية والأركان التعليمية بأهتمام الزوار ، بجانب فعاليات مسرح الطفل ، والأمسيات الشعرية ، والعروض الشعبية والتراثية ، وعروض السيارات المعدلة ، وأجنحة الأسر المنتجة التي عرضت العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.// انتهى //22:48ت م0127