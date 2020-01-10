واشنطن 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسعززت إيطاليا والولايات المتحدة التزامهما المستمر بالعلاقات الثنائية خلال الاجتماع العام الثاني لكبار المسؤولين في إيطاليا والولايات المتحدة، والحوار الاستراتيجي الذي استضافته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في روما، يومي 8 و9 يناير 2020.وأكد البيان المشترك بين البلدين، التزامهما بتعزيز تعاونهما الطويل الأمد، الثنائي والمتعدد الأطراف، نحو الأمن والاستقرار العالميين.وناقش الجانبان مجالات الشراكة المتعددة، ومنها معالجة الأزمات الإقليمية، وحث جميع الأطراف في ليبيا على وقف تصعيد النشاط العسكري وإيجاد حل سياسي يفيد جميع الليبيين، ومواجهة التهديدات الإرهابية لأوروبا والولايات المتحدة، ودعم التعاون الأمني ​​والدفاعي في منطقة البحر المتوسط​​، بما في ذلك تعزيز مشاركة حلف الناتو في المنطقة ومع بلدان الساحل، وتعزيز أمن الطاقة في أوروبا، ومعالجة القضايا الإستراتيجية العالمية، لا سيما التحديات التي تطرحها البلدان التي لا تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا الالتزام بمبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الحوار في البيت الأبيض في 30 يوليو 2018، للتركيز على تحسين الأمن والاستقرار الجهود المبذولة في منطقة البحر المتوسط.// انتهى //22:49ت م0128