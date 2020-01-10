أبها 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض عدد من متاجر بيع الهواتف المحمولة للسرقة، فقد باشرت شرطة محافظة خميس مشيط يوم الأربعاء الموافق 13 / 05 / 1441هـ ثلاثة بلاغات عن الجريمة، وتم بتوفيق الله القبض على مرتكبيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. // للصحف //// انتهى //22:53ت م0129