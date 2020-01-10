طرابلس 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسنفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الأخبار المتداولة عبر بعض الوسائل الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مغادرة البعثة الأراضي الليبية إلى تونس.وقال المسؤول الإعلامي بالبعثة الأممية جان العلم في تصريح صحفي"، "إن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن البعثة موجودة في طرابلس"، مطالبًا بتحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار.// انتهى //23:11ت م0130