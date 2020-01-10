الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في الصياهد، فوزان الماضي أن نتائج الـDNA أثبتت وجود أربع فحول غير مطابقة، اثنين منها في لون الشعل وحالة في الوضح ومثلها في المجاهيم.وقال :" لمن لم تتطابق النتائج لهم الحق في مراجعة اللجنة القانونية للحصول على أرقام الشرائح غير المطابقة، والحصول على إفادة من اللجنة القانونية بهذا الأمر، وهذا حق مشروع لهم"، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحول المنتجة الليلة.وتطرق الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى مسابقة نخبة النخبة (20)، وقال:" حسب ما أبلغني الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، رئيس لجان التحكيم، أنه سيتم منح كل مشارك 20 رقما ليتولى ترقيم إبله في الشبوك الداخلية بنفسه"، موضحًا أن هذه المسابقة جديدة وستكون الأقوى لأنها تضم نخبة النخبة.وعن الجوائز قال الماضي:" المراكز كما هي العام الماضي، الجمل 10 مراكز، والفردي 5 مراكز، والفحول 5 مراكز، ما عدا فئة الصفر فهي 5 مراكز، وهذا قرار من المهرجان بناء على الإحصائيات، وسبق أن شرح النادي هذا الموضوع".وكشف فوزان الماضي أن أعلى حالات العبث كانت في لون المجاهيم بمعدل 19 حالة مقابل 13 للصفر، فيما لم تسجل أي حالة في الأصايل، مشددًا على أن من استُبعد بسبب العبث ولم يسدد مبلغ المخالفة المقرر عليه، فإنه سيتم وضع اسمه في قائمة المنع حتى سداد المبلغ، مشيرًا إلى اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المرحلة الثانية والأخيرة من مسابقة الطبع غدًا السبت بمشاركة المتأهلين الخمسة من المرحلة الأولى.وعن مسابقة الهجيج، أوضح أنه تم إعداد ميدان بطول 20 كيلو مترا، بحواجز ترابية، وسيتم تجهيز الشبوك لنقطة الانطلاق، وإحضارها قبلها بيوم،وأشاد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي بالتفاعل الواسع والأصداء الكبيرة التي ما زالت تحققها مسابقة "القعود قعودك لاطرحته"، كاشفًا أن هناك اتجاهًا لجعلها مسابقة عالمية، متمنيًا التوفيق للجميع.// انتهى //23:23ت م0131