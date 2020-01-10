سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس
قلقيلية 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس
قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في كفر قدوم ، بأن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيًا في مركز إسعاف القرية.
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