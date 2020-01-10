قلقيلية 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في كفر قدوم ، بأن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيًا في مركز إسعاف القرية.// انتهى //23:28ت م0132