الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في الصياهد، مساء اليوم، عن أسماء الفائزين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لألوان (الصفر - الوضح - الشقح - الشعل - الحمر - المجاهيم).وجاء إعلان النتائج للمسابقة التي انطلقت في 17 ديسمبر الماضي، بعد ظهور نتائج الـDNA التي خضعت لها جميع الفحول المشاركة، وأسفرت عن وجود أربع فحول غير مطابقة، اثنين منها في لون الشعل وحالة في الوضح ومثلها في المجاهيم.وجاءت نتائج الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الصفر كالتالي :1- دبيان معيض دبيان السبيعي2- سلطان محمد علي السبيعي3- زعل فهيد رفاعي الديحاني4- ضيف الله حجيلان المطيري5- بخيت مانع دغبج الشكره- نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الشقح1- عمير فهد شنار القحطاني2- عبدالله دلمخ الحضيني السبيعي3- مناحي سعود محمد القحطاني4- ذعار مناحي مبارك الدوسري5- فيصل محيميد خصيوي العتيبي- نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الشعل كالتالي :1- بندر صحن غنيم بن شويه2- الكويتي عبدالله علي الخنفور الرشيدي3- الكويتي محمد فالح ابن شالح العجمي4- الكويتي علوش نحيان فهيد العجمي5- نايف عبدالله فرج العتيبي- نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الحمر كالتالي :1- سمير زهيان فهد المطيري2- فهد مفرع عشق الجيطاء3- رجاء محسن رابح المطيري4- مسفر محمد شنين الودعاني5- محمد عبدالله نياف بن عون- نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون المجاهيم1- بادي بداح عواد الدوسري2- محمد عبدالله الفصام الدوسري3- محمد شعف وقيان الدوسري4- الأماراتي عبيد محمد عبيد العامري5- سالم هادي مسعود المري- نتائج الفائزين لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل (الفحل وإنتاجه) لون الوضح كالتالي :1- مبخوت هذال نزهان الدوسري2- خالد صالح عبدالعزيز الراجحي3- عبود هريسان ناصر المقاطي4- سالم عبدالله مطر البقمي5- طاحوس فالح دغيم المسعري// انتهى //23:29ت م0133