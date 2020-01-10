حائل 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستستعد اللجان العاملة في النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل لملتقى "حاتم الطائي الدولي الرابع"، الذي ينطلق تحت شعار "الترجمة ودورها في البناء الثقافي" تزامنًا مع موسم حائل، ويشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا من مختلف دول العالم.وأوضح رئيس النادي الأدبي بحائل المشرف العام على الملتقى الدكتور نايف المهيلب أن فعاليات الملتقى ستنطلق مساء الجمعة 7 فبراير القادم – الموافق 13 / 6 / 1441هـ منوهًا بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، داعيًا الجميع للحضور والمشاركة والتفاعل مع هذا المؤتمر الذي بات عنوانًا مهمًا في ثقافة المنطقة، والمشهد الثقافي على خارطة الوطن العزيز.// انتهى //23:49ت م0136