القاهرة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسفاز الزمالك على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الثاني ليقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري الأبطال، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه" أول أغسطس" الأنجولي الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي.// انتهى //00:46ت م0138