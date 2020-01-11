القاهرة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد فوزه اليوم، بمجمع القاعات بالقاهرة على نظيره الجزائري، في الجولة الرابعة من الدورة الترشيحية لدورة الألعاب الأوليمبية متصدرا ترتيب الدورة.وواصل المنتخب التونسي انتصاراته المتتالية منذ بدء الدورة الترشيحية بالقاهرة، بالفوز اليوم على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1.// انتهى //00:46ت م0139