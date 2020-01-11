عمّان 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ12، بتنظيم من الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية، وبمشاركة فنانين وإعلاميين عرب.وأعلن أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، خلال حفل الافتتاح عن انطلاق أولى مشاريع رابطة أهل المسرح العربي، وهو صندوق الرعاية الاجتماعية للمسرحيين العرب، مبينًا أن المسرح يأتي من أجل الحرب على الظلام والجهل بالنور والثقافة ومقارعة البشاعة بالجمال ومصارعة البلادة بالدهشة، وأن المسرح يصلح مجالا للاختلاف دون فرقة.// انتهى //00:57ت م0140