بريدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس‏شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم ضمن الأجهزة الخدمية التي واكبت سباقات رالي "دكار السعودية 2020" (مرحلة القصيم)، وذلك عبر 6 فرق إسعافية وميدانية على طول مسار السباق.وكان إجمالي عدد الحالات الاسعافية التي باشرتها فرق الهلال الأحمر 3 حالات طبية، جرى علاجها في الموقع، فيما نقلت حالتين بواسطة الإخلاء الطبي لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز لمتسابقين من الجنسية الفرنسية والأمريكية، ثم نقلوا بواسطة فرق إسعافية لمستشفيات المنطقة، بالتنسيق مع التجمع الصحي.// انتهى //01:06ت م0142