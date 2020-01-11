الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (43) على مساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط السادس على جائزة نادي الفروسية التقديرية والشوط العاشر مساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي .وسلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الجائزة التقديرية للمدرب عبدالله مشرف بعد فوز الجواد ( فزاع ) العائد ملكيته لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس .وسلم العشري الشيك الإفتراضي لمساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي لمهدي بن سلطان العامري بعد فوز الجواد ( يجرح ) العائد ملكيته لاسطبل تركي بن مهدي العامري الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر .//انتهى //01:07ت م0143