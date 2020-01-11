رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه (43) على مساهمة نادي الفروسية ( لبطل الميادين النهائي )
السبت 1441/5/16 هـ الموافق 2020/01/11 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (43) على مساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط السادس على جائزة نادي الفروسية التقديرية والشوط العاشر مساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي .
وسلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الجائزة التقديرية للمدرب عبدالله مشرف بعد فوز الجواد ( فزاع ) العائد ملكيته لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس .
وسلم العشري الشيك الإفتراضي لمساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي لمهدي بن سلطان العامري بعد فوز الجواد ( يجرح ) العائد ملكيته لاسطبل تركي بن مهدي العامري الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر .
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