الرباط 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسالتقى وزير التعليم ومحو الأمية الغيني موري سانجار، اليوم بالعاصمة الغينية كوناكري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمـد المالك.واتفق الجانبان على تطوير التعاون بين المنظمة ووزارة التعليم في غينيا، وتنظيم ندوة لتكوين المعلمين، خاصة معلمي اللغة العربية، وندوة أخرى لبحث إيجاد حلول لزيادة نسب استيعاب رياض الأطفال في غينيا للمزيد منهم، إضافة إلى مناقشة القافلة الطبية التربوية الاجتماعية، التي ستنظمها الإيسيسكو في غينيا.// انتهى //01:28ت م0144