ليوبليانا 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسنما الناتج الصناعي لسلوفينيا خلال شهر نوفمبر الماضي بفضل الأداء الجيد لقطاعات الصناعات التحويلية والمناجم والمحاجر.وأفاد مكتب الإحصاء في سلوفينيا اليوم بأن مؤشر الناتج الصناعي لسلوفينيا ارتفع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.2 في المئة سنويًا، في حين ارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.9 في المئة، وارتفع إنتاج المناجم والمحاجر بنسبة 8.3 في المئة، بينما تراجع ناتج قطاع المرافق بنسبة 7.2 سنويًا.وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 6.3 سنويًا، في حين صعد إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 2.3 في المئة، بينما تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2.2 في المئة سنويًا خلال نوفمبر الماضي.وسجل الناتج الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعًا بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق.// انتهى //01:53ت م0146