تونس 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسفشلت التركيبة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب التونسي، حيث صوت المجلس في نهاية جلسة عامه عقدت اليوم ب 134 صوتا ضد منح الثقة لحكومة الجملي فيما وافق عليها 71 نائبا وامتنع ثلاثة نواب على التصويت.وينص الدستور التونسي انه في حال عدم حصول الحكومة المشكلة من قبل شخصية يكلفها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في اجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين الحكومة.وفي حال إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس الشعب الثقة للحكومة لرئيس الدولة الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.//انتهى//02:15ت م0148