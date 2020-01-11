الأمم المتحدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسدعا رئيس الجمعية في كلمة القاها خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمنعقد على هامش الجمعية العمومية العاشرة في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة(إيرينا).وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي اليوم،إن تعثر التوافق الدولي في مدريد مؤخرا،بشأن قضايا تغير المناخ الحيوية، لا ينبغي أن يدفع بالأمم إلى التقاعس عن العمل في مسائل أخرى متصلة، مثل قضايا الطاقة المتجددة.وأضاف السيد باندي إن "التقاعس ليس خيارا" إذ إنه سيؤدي إلى "تعريض حياة البشر للخطر، وحذر رئيس الجمعية العامة من أن أزمة تغير المناخ هي أعظم تهديد للأمن والتنمية التي تواجه هذه الدول.ووصف السيد باندي عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في دعم الـهدف 7 من أهـداف التنمية المستدامة بالأمر الحيوي "للانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر الجديد على مستوى العالم." مؤكداً دعمها من خلال "تسهيل الشراكات لتحفيز وبناء القدرات لخيارات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة" منخفضة التكلفة.ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة ،غدا السبت، في افتتاح أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، حيث يجتمع أكثر من 1500 من المشاركين رفيعي المستوى بمن فيهم رؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية إلى جانب قادة من المؤسسات المالية وكيانات القطاع الخاص .// انتهى //03:15ت م0149