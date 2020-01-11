واشنطن 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة فوكس بيزنس الأمريكية اليوم الجمعة إن اتفاق المرحلة (1)التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري التوقيع عليه في 15 ينايرالجاري.وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة إن ترجمة نص الاتفاق ”جرت بشكل جميل وإنها شبه مكتملة“ مضيفا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم امس حول الاستعدادت للتوقيع.// انتهى //05:26ت م0152