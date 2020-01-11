الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة أحوال المبتعثين في أستراليا.خالد الفيصل يباشر عمله في الإمارة.. الأحد.فيصل بن مشعل يوجّه بإطلاق جائزة لأفضل لجنة تنمية سياحية.الشورى يوصي «الإسكان» بالتوسع في خيار «أرض وقرض».. واستطلاع يؤكد أن 80 % يحبذون البناء الذاتي.في 135 يوماً.. أكثر من مليوني تأشيرة لتأدية العمرة.«لوكيربي الإيرانية».. دعوات لتحقيق دولي.تونس: دعوة لتغليب المصلحة الوطنية.فرنسا تحذر من قنبلة نووية إيرانية خلال «عام».ملاحقة أذرع إيران في سورية.الفتيح :نسعى لإحياء ما أماته الذراع الإيراني في العقلية اليمنية.عميد الأسرى السوريين يتنفس الحرية بعد 27 عاماً.// انتهى //07:46ت م0004