وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سيعود العراق) : أمطر النظام الإيراني رؤوس العراقيين بالصواريخ بحجة الرد على أمريكا، فاستقرت في بطون الأودية ومنابت الشجر. الأمر الذي دعا الرئيس الأمريكي لإطلاق عبارة “كل شيء على ما يرام” إذ لم تحدث تلك المفرقعات سوى أضرار تجرع مرارتها العراقيون العزل الآمنون، بعد أن حول نظام طهران ميادين وشوارع العراق إلى ساحات لمعارك، لا ناقة لأهل العراق فيها ولا جمل، كما فعل النظام نفسه في سوريا ولبنان واليمن.وختمت :أما وقد خفت الضجيج في أعقاب الرد الإيراني الذي سقط على رؤوس العراقيين بمزاعم الانتقام؛ جراء العملية الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، فإن موضوع المواجهة بدأ ينحسر رغم دوي التصريحات وحجم التهديدات والاستعراضات والضرورة تحتم ضبط النفس من كافة الأطراف رأفة بمواطني العراق الذي أضحى ساحة لحروب مفتعلة يشعل شرارتها بين الحين والآخر نظام ايران دون ادنى اكتراث لسيادة العراق وحق مواطنيها في الحياة الأمنية الكريمة.// يتبع //07:47ت م0006