وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد العالمي وتحديات النمو) : الكل سواء كان خبيرا اقتصاديا أو وزيرا مختصا أو محللين، يناقشون ويتحدثون هذه الأيام مع قدوم العام الجديد 2020 عن التحديات المقبلة التي تواجه مؤشرات النمو في الاقتصاد العالمي، حيث لا توجد مؤشرات حقيقية لإمكانية أن يحقق النمو العالمي تقدما إيجابيا ملحوظا في العام الجديد. صحيح أن التوقعات تتحدث عن نمو طفيف، لكن الصحيح أيضا أن آفاق الاقتصاد العالمي ليست واضحة، أو لنقل إنها دخلت حالة عدم اليقين منذ عامين على الأقل. ففي العام الماضي تم تخفيض توقعات النمو عدة مرات، واتفق كل الجهات المعنية العالمية على ذلك. والأسباب كانت معروفة للجميع، وعلى رأسها الاضطراب الذي أحدثته الحرب التجارية الأمريكية - الصينية، وبالطبع تراكم الديون السيادية وتلك التي ترتبط بالشركات، بل حتى ديون الأفراد التي تزايدت بفعل الانخفاض الكبير جدا لأسعار الفائدة. بعض الدول تلتزم منذ أشهر طويلة بفائدة سلبية أو صفرية، مع تحذيرات المؤسسات الدولية من مغبة الانفلات في مسألة الديون بكل أشكالها.وأضافت أنه يمكن النظر إلى تقديرات البنك الدولي الجديدة، التي أشار فيها إلى أن النمو العالمي سيبلغ في العام الجاري حدود 2.5 في المائة، مع تحسن طفيف جدا في هذا المجال. وتقف وراء هذا التحسن المتواضع قطاعات التجارة والاستثمار. لكن ليس هذا ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي في هذا الوقت بالذات. لا شك أن التفاهمات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن حربهما التجارية، أسهمت في تهدئة الأوضاع بصورة عامة، لكنها لم تبلغ المستوى المطمئن الذي تحتاج إليه السوق العالمية. لماذا؟ لأن التفاهمات أدت إلى اتفاق جزئي بسيط، يحتاج إلى كثير من العمل والاجتماعات والمبادرات من أجل تحويله إلى اتفاق نهائي شامل. ومع ذلك، قدمت التفاهمات دفعة مطلوبة في هذا الوقت للحراك الاقتصادي العالمي كله.وبينت أن ما يجعل التوقعات الجديدة للعام الجاري إيجابية، أن الاقتصاد العالمي شهد في العام الماضي أضعف أداء له منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008. ومن المفارقات أن هذا الأداء السيئ تم في العام الذي أعلن فيه رسميا انتهاء تبعات هذه الأزمة المتلاحقة. وفي كل الأحوال، تقديرات البنك الدولي للنمو جاءت أقل من 0.2 في المائة عن التقديرات السابقة. مع الإشارة إلى أن البنك المذكور يتوقع ارتفاع النمو العالمي في العام المقبل إلى 2.6 في المائة، وهو أيضا ارتفاع متواضع جدا. بالطبع، الجميع يتطلعون إلى النتائج النهائية للمفاوضات التجارية الصينية - الأمريكية. فأداء الاقتصاد العالمي سيتحسن إذا ما تم الاتفاق المنشود للعالم مثلما هو منشود لطرفيه المباشرين.وختمت :لكن لا توجد ضمانات حتى الآن على إمكانية حدوث هذا الاتفاق، خصوصا في ظل تراجع مستوى المرونة التي ظهرت أخيرا لدى الطرفين المعنيين. وكما هو الحال منذ عدة أعوام، ستتصدر الدول النامية قائمة الدول الأكثر نموا في العامين الجاري والمقبل. ففي حين سيحقق النمو في الاقتصادات الناشئة 4.1 في المائة، فإنه سيصل إلى 1.6 في المائة فقط في الدول المتقدمة. وعلى الساحة الأوروبية يتوقع البنك الدولي تراجع نمو اقتصادات منطقة اليورو في حدود 1 في المائة في العام الجاري. وهذه الأخيرة تعاني تباطؤا متعاظما في اقتصادات الدول الكبرى فيها، مثل فرنسا وألمانيا، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء مفاوضات صعبة للغاية مع بريطانيا للوصول إلى اتفاق تجاري معها، في أعقاب خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. الصورة العامة للاقتصاد العالمي ليست مشرقة، وستكون هناك تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة، بينما يحتاج العالم إلى تفاهمات لا تنتهي حول كثير من القضايا الاقتصادية، ولا سيما تلك التي تختص بالتجارة المضطربة.// انتهى //07:47ت م0008