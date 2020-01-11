الرياض 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستتواصل اليوم السبت مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا بالصياهد من خلال فئة سيف الملك (50)، بمشاركة 11 منقية.ويتنظر أن تكون الإثارة حاضرة، بعد الأجواء الحماسية التي شهدتها إنطلاقة الوضح أمس الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، فيما سيكون التنافس الأكثر ندية لهذا اللون ‪غدًا الأحد حينما تعرض 100 رأس امام لجان التحكيم للتنافس على بيرق المؤسس.وفيما يلي أسماء المشاركين في فئة سيف الملك (50) لون الوضح:1 - طلال مسلم محمد فارس2 - سلمان بن محمد بن مصلح المطيري3 - مناحي محمد فهد القحطاني4 - ذعار مترك مطلق آل بريك5 - تركي سعد سويد الحقباني الدوسري6 - عبود هريسان ناصر المقاطي7 - عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل8 - نائف نماس محبوب السميري9 - عبدالله مطلق ناصر القريني10 - معيض فالح سعيد العرجاني11 - فضا عايش فضا البقمي// انتهى //08:08ت م0009