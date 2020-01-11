أبوظبي 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسانطلقت في أبوظبي اليوم أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء الحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص.ويتضمن الحدث - الذي يعقد على مدار يومين - عقد ثلاثة اجتماعات وزارية تغطي القضايا الأساسية المتعلقة بتسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المستدامة، يناقش الاجتماع الأول تمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ بالتوازي مع وضع سياسات المناخ والطاقة المناسبة في حين يتناول الاجتماع الثاني موضوع الهيدروجين النظيف ودوره المحتمل في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب نزع الكربون منها مثل النقل والصناعة.ويركز الاجتماع الثالث على الطاقة الكهرومائية علاوة على ذلك سيتم الإعلان أيضًا عن البلدان التي تم اختيارها ضمن إطار الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وسيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات قروض في هذا السياق.ومع تنامي الإدراك بالمساهمة المحورية للطاقة المتجددة في تحقيق العديد من الأهداف التنموية سيناقش المشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة بسياسات الطاقة المتجددة والاستثمار والتقنية.// انتهى //09:42ت م0010