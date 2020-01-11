طرابلس 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم الجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة من أجل الدعوة إلى وقف إطلاق النار، مبينةً تسارع الحركة الدبلوماسية بعد إعلان تركيا إرسال عسكريين لدعم حكومة الوفاق، وسط رفض شعبي واسع للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي مما أثار مخاوف من نشوء سوريا جديدة.ونوهت بالاتصال الهاتفى بين الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي بحث التطورات الحالية في الشرق الأوسط وليبيا.وعرجت صحف السبت على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة مبينًا إنه أرسل رسالتين لمجلس النواب في طبرق والمجلس الرئاسي في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري.// انتهى //09:52ت م0011