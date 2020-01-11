القاهرة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات القضية الليبية والأوضاع بمنطقة الخليج.ونشرت إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أنه أرسل دعوات للأطراف المتنازعة في ليبيا من أجل البدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري.ورصدت تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، مشيرةً إلى الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في "ساحة التربية" مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى رفض البرلماني التونسي منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.// انتهى //09:54ت م0012