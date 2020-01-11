بيروت 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء السلبية التي سادت الساحة السياسية بعد فشل كل الاتصالات المشاورات في الاتفاق على صيغة حكومية تحظى بقبول كافة الأطراف المعنية في ظل تصاعد حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.وتحدثت عن مناقشة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا في اتصال هاتفي أجراه أمس مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي حيث تم التأكيد على الحاجة إلى زيادة الجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا بالوسائل الدبلوماسية.ولفتت الانتباه إلى استئناف آلاف العراقيين أمس تظاهراتهم في أنحاء البلاد منددين بالتدخل الإيراني في شؤون بلادهم في حين شهدت البصرة والنجف مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.وتطرقت إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتحقيق مستقل وذي مصداقية بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران الأربعاء الفائت.وأشارت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ثمان مسؤولين إيرانيين كبار اتهمتهم بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة وكذلك على كبار منتجي ومصنعي الصلب في إيران.// انتهى //11:05ت م0014