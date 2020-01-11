رام الله 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على عقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن.وسلطت الضوء على قمع جيش الاحتلال مسيرات سلمية في مناطق بمحافظات الضفة الغربية أسفرت عن إصابة مواطنين فلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن محاكم المحتل تمييزية وعنصرية وتعتمد على ازدواجية المعايير، وإننا إزاء نظام تمييز وفصل عنصري بغيض، وقضاء إسرائيلي لا يمت للقانون بصلة.ونشرت إدانة فرنسا القرارات الجديدة التي اتّخذتها سُلطات الاحتلال لبناء 1936 وحدة سكنية بالضفة الغربية.// انتهى //11:24ت م0016