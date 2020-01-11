الجزائر 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بجولة المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون مع رموز الأحزاب القانونية والنشطاء السياسيين من أجل إعداد أرضية لاتفاق وطني ينهي الأزمة السياسية الحالية.وأشارت إلى استقبال الرئيس تبون لوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سلمه رسالة خطية من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، مبرزةً تأكيد الوزير المصري تطابق وجهات النظر بين القاهرة والجزائر حول الأزمة الليبية.ورصدت صحف السبت مسيرات الجمعة الـ47 من الحراك السلمي المطالب بالتغيير العميق لنظام الحكم.وتطرقت إلى سقوط العشرات من الجنود التابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي وثكنة عسكرية للجيش في النيجر في هجومين إرهابيين.// انتهى //11:25ت م0018