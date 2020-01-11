عمّان 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم بدء جولة عمل للعاهل الأردني عبدالله الثاني تشمل كلًا من العاصمة البلجيكية بروكسل، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، والعاصمة الفرنسية باريس.وتابعت توافد الآلاف من المتظاهرين بالعراق إلى ساحات التحرير في بغداد والمحافظات للمشاركة في تظاهرة كبيرة للضغط على الأحزاب السياسية بتنفيذ مطالبهم.واهتمت بتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تنوي مناقشة انسحاب القوات الأمريكية مع السُلطات العراقية.ونشرت إعلان روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ابتداءً من يوم الأحد.// انتهى //11:38ت م0019