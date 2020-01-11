الخرطوم 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن إجمالي عجز المُوازنة يبلغ 150 مليار جنيه.وأبرزت تصريح المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن جمال بلفقيه أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس سياسة ممنهجة لنهب المساعدات الإغاثية والدوائية في مناطق سيطرتها من أجل تجويع المواطنين وخلق أزمات إنسانية بهدف استغلالها سياسيًا.وأشارت إلى مواصلة قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها نحو بلدة أبو قرين شرق مدينة مصراتة وملاحقة ميليشيات مسلحة بعد سيطرة القوات المسلحة الليبية على مدينة سرت بالكامل منذ أيام.وسلطت الضوء على مصرع ثمانية مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة على مواقع في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ولفتت الانتباه إلى تمكن مفرزة الجيش الوطني الشعبي الجزائري من القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بمنطقة مشاط بلدية الميلية بولاية جيجل.// انتهى //11:59ت م0020