إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء مقتل خمسة عشر شخصًا بينهم ضابط كبير في الشرطة جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مسجد بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان.واهتمت بتأكيد باكستان ومملكة البحرين على أهمية العمل من أجل أمن واستقرار المنطقة، وإعلان باكستان عن ترحيبها بأي خطوة لتخفيف التوتر بالمنطقة.وأخبرت عن اتصالات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي بنظريه الروسي سيرجي لافروف، والعراقي محمد علي عبدالحكيم لبحث مستجدات الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وعزم باكستان على أداء دور إيجابي لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة.وفي الشأن الإقليمي أخبرت صحف باكستان عن اعتبار المحكمة العليا في الهند إغلاق شبكة الانترنت إلى أجل غير مسمى في إقليم كشمير إجراء غير قانوني.// انتهى //12:01ت م0021