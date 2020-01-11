تونس 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تصويت البرلمان التونسي بأغلبية كبيرة ضد منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في ختام جلسة عامة عقدت للغرض.وكتبت عن إعلان القيادة العامة للجيش الليبي ترحيبها بطلب وقف إطلاق النار، والعودة لمسار الحوار والمفاوضات.ونقلت صحف السبت تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي قال فيها إن بلاده تبذل جهودًا حثيثة، مع كافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب.وأنبات صحف تونس عن عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل بهدف تكثيف الجهود لتهدئة التوترات الدولية.// انتهى //12:04ت م0022