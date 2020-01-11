الرباط 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة التي يقوم بها للمغرب وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كونور بورنز ومباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج ناصر بوريطة التي تناولت تعزيز التعاون والفرص التي ستتيحها القمة الإفريقية للاستثمار التي ستنعقد في لندن.وتناقلت تحذيرات الدول الغربية وخصوصًا فرنسا من انتهاك إيران لاتفاق البرنامج النووي الذي أبرم عام 2015.وأخبرت صحف السبت عن خروج مئات المحتجين العراقيين إلى ساحة التحرير بالعاصمة بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق التظاهرات المناهضة للحكومة.واهتمت باللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيريه الكوري الجنوبي والياباني خلال الأيام المقبلة بعد أسابيع على تهديد كوريا الشمالية بسلاح جديد.// انتهى //12:12ت م0024