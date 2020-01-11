بغداد 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمرور 100 يوم على انطلاق الحراك الشعبي في محافظات وسط وجنوب العراق من أجل الإصلاح والتغيير, مشيرة إلى توجه آلاف العراقيين أمس إلى ساحات الاعتصام في أنحاء العراق لتجديد مطالبهم في إجراء إصلاحات واسعة من بينها إجراء انتخابات مبكرة.ونوهت بمطالب المتظاهرين بحكومة عراقية مستقلة منفتحة على العالم, قادرة على وضع حد للتدخلات الخارجية بالشأن العراقي.وتطرقت الصحف إلى الأوضاع التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية وما اثارته من قلق ومخاوف في أوساط العراقيين من احتمالات انعكاساتها السلبية على أوضاع البلاد الاقتصادية.وأبرزت صحف بغداد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الجمعة إن قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية في بغداد مؤخرا، كان يخطط لشن هجمات على أربع سفارات أميركية.في الشأن العربي تناولت صحف بغداد إعلان وكالة الأنباء العمانيّة الرسميّة عن وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة عن 79 عامًا.// انتهى //13:14ت م0027