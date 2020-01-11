جدة 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدًا, "الحديقة الثقافية" في دورتها الثالثة، بمشاركة 14 جهة على الواجهة البحرية بجدة.وأوضحت أمانة ملتقى مكة الثقافي، أنه جرى خلال الاجتماع التحضيري الاتفاق على تنفيذ أكثر من 51 فعالية بالحديقة لهذا العام بفعاليات متنوعة تناسب زوار الحديقة, حيث تتنوع الفعاليات مابين فعاليات للأطفال، وكل الأعمار في المنطقة المفتوحة, وذلك في مسرح الحديقة، مشيرة إلى أن من ضمن الفعاليات المزمع تنفيذها "قبة اللغة العربية الفصحاء بالتقنية, وموشحات أندلسية، وأمسيات شعرية, ومسرحيات متنوعة ،ومعرض صور،ومراسم حرة, وتعليم الخط العربي, و مقطوعات موسيقية, ومسجلات شعرية, و مسابقات يومية, ومقهى الثقافة, وإطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة "فصيح وفصيحة", بالإضافة إلى مسرح العرائس, وأمسيات قصصية, والمكتبة المتنقلة و"عربات الكتب"، حيث يتم من خلالها توزيع كتب ومجلات, أوبريتات" وغيرها من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة التي تصب جميعها في إسعاد زوار الحديقة الثقافية وزيادة مخزونهم الثقافي كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى وتعزز موضوع الملتقى للعام الحالي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".فيما أكد المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي، أن الحديقة الثقافية تعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي وهي الراعي الرسمي لها، حيث تقع على مساحة تقدر بـ42 ألف متر مربع في واجهة جدة البحرية وتحظى بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في "ملتقى مكة الثقافي، وأمانة جدة،و تعليم جدة, وجامعة جدة, وجامعة الملك عبدالعزيز, و جامعة الطائف, وأكاديمية الشعر العربي, و تعليم الطائف, وشركة الكهرباء, وجمعية الثقافة والفنون بجدة, وتعليم مكة, ونادي جدة الأدبي, ورئاسة الحرمين، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية", لافتًا إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم.// انتهى //14:15ت م0029