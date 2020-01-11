حائل 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واسجذبت "المرحلة الخامسة" من رالي داكار في نسخته الـ 42 الذي انطلق السبت الماضي أهالي وزوار موسم حائل 2019 خاصة أنها تمر وسط أجزاء من صحراء النفود بمنطقة حائل وتعد من أبرز المراحل وأصعبها لوعورتها .وشهدت مرحلة وصول المتسابقين في مدينة جبة شمال حائل 100 كم حضوراً كبيراً من محبي هذه الرياضة في مخيم بلدية مدينة جبة لاستقبال المتسابقين العالميين وضيوف رالي داكار الدولي والاحتفاء بهم .كما حظي مخيم المتسابقين في رالي داكار والمقام بمدينة حائل بحضور جماهيري كبير وسط جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة .وتتزامن " المرحلة الخامسة " من رالي داكار الذي يشارك فيه 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم مع فعاليات موسم حائل 2019م .// انتهى //14:23ت م0030