الطائف 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واستشارك جامعة الطائف غدًا, في فعاليات الحديقة الثقافية، التي ينظمها ملتقى مكة الثقافي الرابع المقام بعنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، في الواجهة البحرية لمحافظة جدة، وذلك بعرضها للمبادرات المرشحة للمشاركة بملتقى مكة الثقافي.وأوضحت جامعة الطائف أنها ستقدم من خلال مشاركتها في فعاليات الحديقة الثقافية عددا من المسابقات والأمسيات الشعرية ومسرحية بعنوان "همة شامخة"، تقدمها الجامعة ضمن مشاركتها في أنشطة الحديقة الثقافية.وبينت الجامعة أنها رشحت ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي الرابع، وهي: مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة"، ومبادرة "منصة تبيان"، إضافة إلى مبادرة لغة القرآن كيان وانتماء".وتقدم أكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف ضمن فعاليات الملتقى مسابقة "فصيح مكة"، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاء الشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي، وبث روح التنافس وإذكاء الوعي والمعرفة بأهمية استعمال اللسان العربي الفصيح، بالإضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاور والتعبير.وتستهدف مسابقة "فصيح مكة" طلبة الجامعات والتعليم العام، وينال الحاصلين على المركزين الأول والثاني فيها على مبالغ مالية، بعد استعراض المشاركات على المسرح أمام لجنة التحكيم.كما تقدم الأكاديمية مسابقة "المساجلة الشعرية"، وهي مسابقة سجال شعري للأفراد تقدم على مسرح الحديقة الثقافية، وتعتمد على قوة حفظ أبيات الشعر العربي الفصيح، بهدف ربط المتلقي بالتراث الشعري العربي الأصيل وإحياء مهارة حفظ الشعر والتشجيع عليها.وتشمل المشاركات أيضاً تنظيم برنامج "الأمسيات الشعرية"، إذ ستنظم الجامعة ثلاث أمسيات لعدد من شعراء وشاعرات المملكة، لتفعيل الحراك الثقافي الشعري الفصيح، وتشجيع المواهب الشعرية.وأفادت جامعة الطائف أنه سيتم الإعلان عن آلية وشروط المسابقات والمبادرات كافة المشاركة في الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي الرابع بجدة عبر حساب جامعة الطائف الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (TaifUniversity@).// انتهى //14:23ت م0031